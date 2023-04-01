Яна Глущенко вийшла заміж за музичного продюсера та концертного директора "Дизель шоу" Олега Збаращука в 2017 році. Цього разу на свої сторінці в Instagram артистка зворушливо привітала чоловіка з річницею.

Зіркова пара одружилася 1 квітня й сама церемонія була незвичайною. Яна показала рідкісні кадри з весілля, на яких наречений був у джинсовому костюмі, а наречена поверх мінімалістичної сукні з великим розрізом одягнула джинсовий жилет.

"Сьогодні нашій родині 6 років❤️. Дякую тобі за все, Олеже. P.S. Любов не згасає з роками, це перевірено, вона стає міцнішою❤️❤️❤️❤️", — написала Глущенко під світлинами.

Раніше Яна Глущенко зізнавалася, що отримала пропозицію руки та серця посеред концерту в гримерці. У перерві між номерами Збаращук покликав її в гримерку, зачинив двері, став на коліно та освідчився. Тоді артистка сказала, що подумає, а потім погодилася і жодного разу не пошкодувала.

Українці в коментарях засипали зірку "Дизель шоу" привітаннями:

"Чудові фото😍 З річницею вас! Будьте щасливими😘";

"Вітаю з річницею весілля! Нехай кожен наступний рік подарує вашій родині нові радості, зробить її ще міцніше і щасливіше. Бажаю, щоб у вашому домі завжди знайшлося місце святу, а обличчя світилися посмішками. Любові, здоров'я і удачі у всіх починаннях!❤️".

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