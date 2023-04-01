Як пише Politeka.net, Євген Клопотенко – відомий український шеф-кухар, який став переможцем "Майстер Шеф". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення Клопотенко зайнявся популяризацією української кухні в усьому світі.
Не забуває Євген і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише рецептами, а й особистими кадрами. А цього разу Клопотенко поділився жартом на актуальну тему.
"Може мені якісь рецепти з німесилом на сайт придумати? Пишіть варіанти, яку страву він чудово доповнить", - написав Євген.
Фанати у Твіттері почали активно обговорювати публікацію Євгена:
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"Додайте ще гормональних, не забудьте";
"А можна звичайного, хорошого, німесу не фільтрованого, а потім підемо дивитися мультики?";
"Потрібен рецепт, за яким люди перестануть створювати черги на заправках/МакДональдсі/аптеках. Щось на основі риби, огірків та молока";
"Коктейль "Рецептурний": порошок німесилу замість води розводити спиртом, подавати з таблеточкою амоксициліну замість оливки";
"Старі люди додають у салат Олів'є, щоб біль від втраченої молодості був не такий сильний".
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