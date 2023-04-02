Брат артистки Міша Марвін у розпал повномасштабної війни зрадив Україну, продовжує працювати в росії та будувати кар'єру на лейблі Black Star. Tayanna ж залишається в Україні, продовжує творити українською, підтримує наших захисників та постраждалих від російської агресії.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram співачка поділилася переживаннями за останній рік.

"Це була пральна машинка, центрифуга, цунамі, ураган, землетрус і майже атомний вибух. Я виплакала всі сльози, які назбирала за 38 років. Я молилась стільки скільки ніколи не молилась. Я так надивилася всередину себе, що хотіла втікти від себе і їздила пів року світами тікаючи. Але від себе не втечеш!", — пише Tayanna.

Артистка додала, що врешті просто прийняла дійсність і заспокоїлась.

"Зрозуміла, що все в житті циклічно, все уроки, все не просто так і все для того, щоб більше не бути таким як був вчора. Все нове це про любов до себе про повагу, про прийняття, і віддавання, і доброту, і щедрість і не зацикленість на собі. Людині потрібні люди. І коли ти подивишся на тих людей, які біля тебе, ти побачиш яка ти людина. І я побачила Вас Мої Люди! Я Вас Люблю!", — додала Тетяна Решетняк.

Нагадаємо, Брежнєва і TAYANNA після дуетного треку влаштували незвичайну фотосесію.

Як повідомляла Politeka, TAYANNA розбили серце, співачка розплакалася, говорячи про колишнього.

Також Politeka писала, що популярний співак, брат TAYANNA, зрадив Україну та похвалився, як тепер радуватиме росіян.