Брат артистки Миша Марвин в разгар полномасштабной войны предал Украину, продолжает работать в россии и строить карьеру на лейбле Black Star. Tayanna же остается в Украине, продолжает творить на украинском, поддерживает наших защитников и пострадавших от российской агрессии.
В этот раз на своей странице в Instagram певица поделилась переживаниями за последний год.
Это была стиральная машинка, центрифуга, цунами, ураган, землетрясение и почти атомный взрыв. Я выплакала все слезы, которые насобирала за 38 лет. Я молилась столько, сколько никогда не молилась. Я так насмотрелась внутрь себя, что хотела убежать от себя и ездила полгода, бегая мирами. Но от себя не уйдешь!", - пишет Tayanna.
Артистка добавила, что наконец-то просто приняла действительность и успокоилась.
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"Поняла, что все в жизни циклично, все уроки, все не просто так и все для того, чтобы больше не быть таким, как был вчера. Все новое это о любви к себе, об уважении, о принятии, и воздаянии, и доброте, и щедрости и не зацикленности на себе. Человеку нужны люди. И когда ты посмотришь на тех людей, которые возле тебя, ты увидишь какой ты человек. И я увидела Вас, Мои Люди! Я Вас Люблю!", - добавила Татьяна Решетняк.
Напомним, Брежнева и TAYANNA после дуэтного трека устроили необычную фотосессию.
Как сообщала Politeka, TAYANNA разбили сердце, певица расплакалась, говоря о бывшем.
Также Politeka писала, что популярный певец, брат TAYANNA, предал Украину и похвастался, как теперь будет радовать россиян.