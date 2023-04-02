Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка після початку війни повністю припинила діяльність у Росії та заявила про свою проукраїнську позицію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала фрагмент свого інтерв'ю Раміні Есхакзай, де відповідає на запитання про російські пісні у новому українському альбомі.
У цьому ролику Світлана пояснила, що її новий альбом ділиться на дві частини – одна російською, друга українською. За словами артистки, у неї безліч шанувальників із країн, де розмовляють російською мовою, і вона вирішила не обділяти їх зніманням.
У підписі до публікації Лобода розповіла про гастрольні тури, які планує з новим альбомом: "Альбом "Made In U" наживо та зовсім скоро! Георгафія моїх концертів цього року сягатиме не лише Європи, але і Західної Азії, країн Балтики та неодмінно США. Я вдячна кожному, хто любить та слухає мою музику в усіх куточках світу. Я з нетерпінням чекатиму вас на наших концертах".
Користувачі бурхливо відреагували, і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:
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"На мою думку, ми повинні враховувати той факт, що не всі українці володіють українською. Можна довго обговорювати причини, але цим питання не вирішиться".
"Будь ласка, говоріть російською! Ви ж все розумієте! Нам вас українською весь час доводиться перекладати! Дуже вас любимо!".
"У Океану Ельзи ще більша аудиторія, ніж у Лободи. Але це не спонукає Вакарчука співати російською. Чи не так?".
"Давайте не гризтимемо людей, якою мовою хто говорить. Справді, це до добра не доведе, і виглядає дуже не ок".
"Господи! Чому це постійно потрібно пояснювати? Навіщо творчим людям ставити це тупе питання?".
"Дуже правильні слова! Будь-якою мовою прекрасно!".
Нагадаємо, "Мами точно зрозуміють": вагітна Тарабарова розповіла, як "народила" свій новий альбом.
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