Відома співачка Світлана Лобода виклала фрагмент свого інтерв'ю, де говорить про мову та викликала бурхливу дискусію.

Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка після початку війни повністю припинила діяльність у Росії та заявила про свою проукраїнську позицію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала фрагмент свого інтерв'ю Раміні Есхакзай, де відповідає на запитання про російські пісні у новому українському альбомі.

У цьому ролику Світлана пояснила, що її новий альбом ділиться на дві частини – одна російською, друга українською. За словами артистки, у неї безліч шанувальників із країн, де розмовляють російською мовою, і вона вирішила не обділяти їх зніманням.

У підписі до публікації Лобода розповіла про гастрольні тури, які планує з новим альбомом: "Альбом "Made In U" наживо та зовсім скоро! Георгафія моїх концертів цього року сягатиме не лише Європи, але і Західної Азії, країн Балтики та неодмінно США. Я вдячна кожному, хто любить та слухає мою музику в усіх куточках світу. Я з нетерпінням чекатиму вас на наших концертах".

Користувачі бурхливо відреагували, і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"На мою думку, ми повинні враховувати той факт, що не всі українці володіють українською. Можна довго обговорювати причини, але цим питання не вирішиться".

"Будь ласка, говоріть російською! Ви ж все розумієте! Нам вас українською весь час доводиться перекладати! Дуже вас любимо!".

"У Океану Ельзи ще більша аудиторія, ніж у Лободи. Але це не спонукає Вакарчука співати російською. Чи не так?".

"Давайте не гризтимемо людей, якою мовою хто говорить. Справді, це до добра не доведе, і виглядає дуже не ок".

"Господи! Чому це постійно потрібно пояснювати? Навіщо творчим людям ставити це тупе питання?".

"Дуже правильні слова! Будь-якою мовою прекрасно!".

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