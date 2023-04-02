Як пише Politeka.net, Андрій Рибак - відомий український гуморист, який був учасником шоу "Холостячка" із Ксенією Мішиною. Зірка дійшла до фіналу, але головна героїня обрала переможцем Олександра Еллерта. Натомість Андрій став успішним блогером в Інстаграм, де цього разу показав свого батька, який воює на фронті.

"Це мій батько! І його підрозділу потрібен дрон! А краще два! Розумію, що зборів зараз багато і всі вже трохи від того втомилися!", - написав Рибак і розповів про свою ідею, як можна допомогти батькові.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Можете просто закріпити банку, мені лоти не потрібні, багато хто просто кине донатик. Слава нашим Героям!";

"Чому сам не там?";

"Дякую за підтримку ЗСУ. Слава Україні. Героям Слава";

"Поважаю таких мужніх чоловіків! Бережіть себе".

А раніше Рибак підняв настрій українцям відео, яке опублікував до роковин повномасштабного вторгнення. На ній можна побачити, як змінилася риторика президента Росії за рік.

"Ніколи ще фраза «час покаже» не була такою актуальною! Любіть Україну, допомагайте ЗСУ, чистіть зуби вранці та ввечері! Перемога буде за нами!", - написав Рибак.

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