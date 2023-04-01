Как пишет Politeka.net, Андрей Рыбак - известный украинский юморист, который перед своим участием в шоу "Холостячка" разошелся со своей девушкой. На проекте покорить Ксению Мишину юмористу не удалось, ведь главная героиня выбрала победителем Александра Эллерта, друга Андрея. Поэтому после проекта Рыбак снова вернулся к своей возлюбленной и даже женился недавно.

Не забывает Рыбак и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Андрей показал, какое преступление совершил с самого утра.

"Доброе утро", - написал лаконично юморист, показывая полицейскую.

"Какой милый полицейский", - написал Рыбак на втором сторис, показывая планшет с единорогом у правоохранительницы.

"Преступление и наказание", - написал на последнем сторис Рыбак, демонстрируя скрин Дії.

"Спасибо, оплату принято к зачислению. После оплаты штрафа платеж на протяжении нескольких дней будет на обработке. После зачисления платежа Казначейской службой статус штрафа сменится на "Закрыто". Квитанцию об оплате вы всегда сможете найти в детальной информации о штрафе", - было написано в скрине.

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