Как пишет Politeka.net, Андрей Рыбак - известный украинский юморист, который был участником шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной. Звезда дошел до финала, но главная героиня выбрала победителем Александра Эллерта. Зато Андрей стал успешным блогером в Инстаграм, где в этот раз показал своего отца, который воюет на фронте.
"Это мой отец! И его подразделению нужен дрон! А лучше два! Понимаю, что сборов сейчас много и все уже немного от того устали!", - написал Рыбак и рассказал о своей идее, как можно помочь отцу.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Можете просто закрепить банку, мне лоты не нужны, многие просто бросят донатик. Слава нашим Героям!";
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"Почему сам не там?";
"Спасибо за поддержку ВСУ. Слава Украине. Героям Слава";
"Уважаю таких мужественных мужчин! Берегите себя".
А до этого Рыбак поднял настроение украинцам видео, которое опубликовал к годовщине полномасштабного вторжения. На ней можно увидеть, как изменилась риторика президента россии за год.
"Никогда еще фраза «время покажет» не была столь актуальна! Любите Украину, помогайте ВСУ, чистите зубы утром и вечером! Победа будет за нами!", - написал Рыбак.
Напомним, финалист "Холостячки" Рыбак показал, какое наказание понес за "преступление"
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Также Politeka писала, что финалист "Холостячки" Рыбак раскритиковал отель, в котором поселился