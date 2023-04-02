Как пишет Politeka.net, Андрей Рыбак - известный украинский юморист, который был участником шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной. Звезда дошел до финала, но главная героиня выбрала победителем Александра Эллерта. Зато Андрей стал успешным блогером в Инстаграм, где в этот раз показал своего отца, который воюет на фронте.

"Это мой отец! И его подразделению нужен дрон! А лучше два! Понимаю, что сборов сейчас много и все уже немного от того устали!", - написал Рыбак и рассказал о своей идее, как можно помочь отцу.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Можете просто закрепить банку, мне лоты не нужны, многие просто бросят донатик. Слава нашим Героям!";

"Почему сам не там?";

"Спасибо за поддержку ВСУ. Слава Украине. Героям Слава";

"Уважаю таких мужественных мужчин! Берегите себя".

А до этого Рыбак поднял настроение украинцам видео, которое опубликовал к годовщине полномасштабного вторжения. На ней можно увидеть, как изменилась риторика президента россии за год.

"Никогда еще фраза «время покажет» не была столь актуальна! Любите Украину, помогайте ВСУ, чистите зубы утром и вечером! Победа будет за нами!", - написал Рыбак.

Напомним, финалист "Холостячки" Рыбак показал, какое наказание понес за "преступление"

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