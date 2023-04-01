Как пишет Politeka.net, Андрей Рыбак - известный украинский юморист, который стал участником шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной. На проекте участник дошел до финала, но там уступил победу своему другу и коллеге Александру Эллерту. Пара в конечном итоге долго не провстречалась, а Андрей зато стал успешным блогером и вернулся к своей бывшей девушке, с которой встречался до шоу. Пара недавно даже успела официально оформить свои отношения.
Не забывает Андрей и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Рыбак решил поболтать с фанатами.
"Спрашивай, отвечу, такая схема", - написал Рыбак, приглашая к разговору.
"Почему пошел на проект "Холостячка"?", - спросил фанат.
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"Ибо очень завидным женихом был", - ответил звезда.
"Можно пригласить вас ведущим на свадьбу после войны. Мой жених воин ВСУ)", - написала фанатка во втором вопросе.
"Конечно, проведу бесплатно", - ответил Рыбак.
А до этого звезда поделился семейным фото со своей супругой. Оказалось, у пары было день рождение кота.
"Празднуем кошачий один год и семь человеческих (кажется да)! Мы не сошли с ума, просто очень ее любим!", - написал Рыбак.
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