Як пише Politeka.net , Аїда Ніколайчук – відома українська співачка, яка прославилася завдяки шоу "Х-Фактор", де судді не повірили, що виконавиця співає без фонограми. Тому артистка повторила свій успіх без "мінусу", приголомшивши публіку талантом. Цей фрагмент шоу став вірусним в Інтернеті, де зібрав десятки мільйонів переглядів. Але перемогти Ніколайчук вдалося лише з другого разу на проекті.

А нещодавно Ніколайчук зізналася, що не бачить більше себе українською співачкою. Але при цьому Аїда не забуває про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу зірка опублікувала фотографію у сторіс, вражаючи розкішними ніжками у сукні з розрізом. Артистка опублікувала кілька фотографій, хваляючись краєвидом.

А до цього зірка визнавала плани на своє майбутнє. Як виявилось, зірка не просто йде в нікуди, а хоче співати на іншу публіку.

"Я хотіла б розповісти про свої плани, але краще я розповім про те, що вже сталося. Я, як і раніше, хочу співати, але більше не бачу себе співачкою в Україні. Дуже хочеться, щоб усе, що тут задумано, збулося", - зізналася Ніколайчук.

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