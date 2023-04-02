Как пишет Politeka.net, Аида Николайчук - известная украинская певица, которая прославилась благодаря шоу "Х-Фактор", где судьи не поверили, что исполнительница поет без фонограммы. Поэтому артистка повторила свой успех без "минуса", огорошив публику талантом. Данный фрагмент шоу стал вирусным в Интернете, где собрал десятки миллионов просмотров. Но победить Николайчук удалось только со второго раза на проекте.
А недавно Николайчук призналась, что не видит больше себя украинской певицей. Но при этом Аида не забывает об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз звезда опубликовала фотографию в сторис, впечатляя роскошными ножками в платье с разрезом. Артистка опубликовала несколько фотографий, хвастаясь видом.
А до этого звезда признавалась о планах на свое будущее. Как оказалось, звезда не просто уходит в никуда, а хочет петь на другую публику.
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"Я хотела бы рассказать о своих планах, но лучше я расскажу о том, что уже произошло. Я по-прежнему хочу петь, но больше не вижу себя певицей в Украине. Очень хочется, чтобы все, что здесь задумано, сбылось", - призналась Николайчук.
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