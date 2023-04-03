Співачка Jerry Heil показала, як українська діаспора у США святкує Великдень, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Jerry Heil (Яна Шамаєва) – відома українська співачка, яка прославилася завдяки своєму хіту "Охорона - Скасування", а тепер співпрацює з українськими зірками першої величини. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А нещодавно Шамаєва пробувала свої сили на Нацвідборі на Євробачення, але зайняла лише третє місце.

Не забуває Яна і про Тікток, де ділиться з фанатами всім цікавим. А цього разу Jerry Heil показала, як українська діаспора не в США не забуває традиції Батьківщини.

"Це бостонська діаспора, що зберегла в собі Україну. Люди, що поколіннями живуть в Америці. Наприклад, це важлива жінка Оля - вона вже не була народжена в Україні, зате співала в українському хорі і досі розмовляє без акценту. Коли ми увійшли до кімнати, Оля їла вареники", - поділилася Яна у відео.

Фанати поставили тисячі сотні лайків та написали коментарі:

"Красиво спасибі";

"Хоч і не релігійний, але як мило";

"Я думаю, що важко втриматися перед такими гарними очима та дівчиною";

"Ти стала моєю богинею, чесно. Від охорони до таких шикарних композицій. Даруй нам свої емоції, я в захваті".

Нагадаємо, Jerry Heil рідкісними кадрами зі своєю родиною зачепила Лесю Нікітюк та інших зірок.

Також Politeka повідомляла, що Jerry Heil із українським прапором у руках запалила на концертах у Європі.

А ще Politeka писала, що Jerry Heil здивувала незвичайним виконанням нового хіта з німецькою подружкою



