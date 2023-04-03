Как пишет Politeka.net, Jerry Heil (Яна Шамаева) - известная украинская певица, которая прославилась благодаря своему хиту "Охрана - Отмена", а теперь сотрудничает с украинскими звездами первой величины. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А недавно Шамаева пробовала свои силы на Нацотборе на Евровидение, но заняла только третье место.

Не забывает Яна и об ТикТок, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз Jerry Heil показала, как украинская диаспора не в США не забывает традиции Родины.

"Это бостонская диаспора, что сохранила в себе Украину. Люди, что поколениями живут в Америке. Например, это важная женщина Оля - она уже не была рождена в Украине, но зато пела в украинском хоре и по сей день разговаривает без акцента. Когда мы вошли в комнату, Оля ела вареники", - поделилась Яна в видео.

Фанаты поставили тысячи сотни лайков и написали комментарии:

"Красиво, спасибо";

"Хоть и не религиозный, но как же мило";

"Я думаю, что тяжело удержаться перед такими красивыми глазами и девушкой";

"Ты стала мой богиней, честно. От охраны до таких шикарных композиций. Дари нам свои эмоции, я в восторге".

Напомним, Jerry Heil редкими кадрами со своей семьей зацепила Лесю Никитюк и других звезд

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