Як пише Politeka.net, Оля Полякова – відома українська співачка, яка виховує двох доньок – Машу та Алісу. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після повномасштабного вторгнення зірка зайнялася виступами на благодійних концертах. Не забуває Оля і про ТікТок, де цього разу поділилася відео, показавши свій свіжий макіяж.
"Гламурний мейк", - написала Оля у публікації.
Фанати поставили тисячі лайків під публікацією та написали коментарі:
"Схожа на Ірину Шейк";
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"Я особисто особливо живий вас не бачив, але ви дуже набагато красивіше, ніж я думав";
"Жодна маска вам не потрібна, ви богиня";
"Та майже нічого не змінилися, а як трансгендер із цією маскою";
"Одразу зауваження, яка парова машина? Ну, повна бездарщина, а не музика".
А до цього Оля розповіла про свою концертну програму, пов'язану з війною в Україні. Артистка також поділилася фото із виступів.
"Значна частина програми концерту Все буде добре пронизана темою війни, кадрами з фронту, що щемлять, особистими історіями українських захисників. Усі попередні ваші улюблені російськомовні хіти були не тільки перекладені, а й трансформувалися як музично, так і ідейно", - написала Оля під кадрами.
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