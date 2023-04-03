Як пише Politeka.net, Оля Полякова – відома українська співачка, яка виховує двох доньок – Машу та Алісу. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після повномасштабного вторгнення зірка зайнялася виступами на благодійних концертах. Не забуває Оля і про ТікТок, де цього разу поділилася відео, показавши свій свіжий макіяж.

"Гламурний мейк", - написала Оля у публікації.

Фанати поставили тисячі лайків під публікацією та написали коментарі:

"Схожа на Ірину Шейк";

"Я особисто особливо живий вас не бачив, але ви дуже набагато красивіше, ніж я думав";

"Жодна маска вам не потрібна, ви богиня";

"Та майже нічого не змінилися, а як трансгендер із цією маскою";

"Одразу зауваження, яка парова машина? Ну, повна бездарщина, а не музика".

А до цього Оля розповіла про свою концертну програму, пов'язану з війною в Україні. Артистка також поділилася фото із виступів.

"Значна частина програми концерту Все буде добре пронизана темою війни, кадрами з фронту, що щемлять, особистими історіями українських захисників. Усі попередні ваші улюблені російськомовні хіти були не тільки перекладені, а й трансформувалися як музично, так і ідейно", - написала Оля під кадрами.

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