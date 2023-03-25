Воловецкий районный суд Закарпатской области назначил трем подросткам обвинителем приговор в виде пяти лет тюрьмы за изнасилование 14-летней девочки. Однако их освободили от отбывания наказания и назначили испытательный срок на два года. Такое наказание возмутило украинцев, которые требуют наказать насильников суровие. Свое негодование также выразила украинская певица Оля Полякова в своих Инстаграм-Сториз.

В частности, певица показала пост своей подруги Маши Ефросининой, которая рассказала об этом преступлении в своем блоге. Все началось в августе 2021 года, когда девушка пришла в гости к одному из подростков. Они дружили всю жизни и часто приходили друг к другу, потому 14-летняя девочка ничего не подозревая, пришла в дом подростка.

Там ее ждал не один подросток, а трое. Мальчик пригласил друзей к себе в дом. Один из подростков ударил девочку в живот, а другой схватил за волосы и затащил ее в подвал. Подростки раздели девушку и по очереди начали насиловать ее. Происходящее они снимали на телефон и начали шантажировать девочку. Говорили, если она кому-то расскажет, то они покажут его всей школе.

Девочка ничего не сказала, но подростки все же распространили кадры по всей школе. Судья во время судебного процесса решила освободить подростков от отбывания наказания. Якобы за то, что им дали хорошие характеристики. Это решение возмутило украинскую певицу Олю Поляковую.

Артистка Оля Полякова уверена, что судью купили и предложила провести суд над ней, ведь такие люди должны сидеть: "Бляха! Сколько же у нас будут продаваться судьи? Может эту судью саму под суд сдать??!".

Напомним, что Оля Полякова из Грузии обнадежила украинцев.

Как сообщала Politeka, Полякова в Грузии сделала неожиданное открытие и вспомнила Сердючку.

Также Politeka писала, что Полякова устроила горячие танцы со своим партнером, оказавшись вверх ногами.