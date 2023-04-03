Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица, которая воспитывает двоих дочерей - Машу и Алису. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войска, а после полномасштабного вторжения звезда занялась выступлениями на благотворительных концертах. Не забывает Оля и о ТикТок, где в этот раз поделилась видео, показав свой свежий мейкап.

"Гламурный мейк", - написала Оля в публикации.

Фанаты поставили тысячи лайков под публикацией и написали комментарии:

"Похожа на Ирину Шейк";

"Я лично особо живой вас не видел, но вы очень намного красивее, чем я думал";

"Ни одна маска вам не нужна, вы богиня";

"Та почти ничего не изменились, а как трансгендер с этой маской";

"Сразу замечание, какая паровая машина? Ну полная бездарщина, а не музыка".

А до этого Оля рассказала о своей концертной программе, которая связана с войной в Украине. Артистка также поделилась фото с выступлений.

"Значительная часть программы концерта Все будет хорошо пронизана темой войны, щемящими кадрами с фронта, личными историями украинских защитников. Все предыдущие ваши любимые русскоязычные хиты были не только переведены, но и трансформировались как музыкально, так и идейно", - написала Оля под кадрами.

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