Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица, которая воспитывает двоих дочерей - Машу и Алису. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войска, а после полномасштабного вторжения звезда занялась выступлениями на благотворительных концертах. Не забывает Оля и о ТикТок, где в этот раз поделилась видео, показав свой свежий мейкап.
"Гламурный мейк", - написала Оля в публикации.
Фанаты поставили тысячи лайков под публикацией и написали комментарии:
"Похожа на Ирину Шейк";
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"Я лично особо живой вас не видел, но вы очень намного красивее, чем я думал";
"Ни одна маска вам не нужна, вы богиня";
"Та почти ничего не изменились, а как трансгендер с этой маской";
"Сразу замечание, какая паровая машина? Ну полная бездарщина, а не музыка".
А до этого Оля рассказала о своей концертной программе, которая связана с войной в Украине. Артистка также поделилась фото с выступлений.
"Значительная часть программы концерта Все будет хорошо пронизана темой войны, щемящими кадрами с фронта, личными историями украинских защитников. Все предыдущие ваши любимые русскоязычные хиты были не только переведены, но и трансформировались как музыкально, так и идейно", - написала Оля под кадрами.
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