Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А в этот раз Оля решила потроллить Светлану Лободу и Ани Лорак, записав новое видео для своего Инстаграм.

"Кто нагадил? Оля Полякова", - написала лаконично Оля.

"Всем привет, дорогие мои. Уже второй день подряд СМИ верещат от заявы Ани Лорак, которая сказала, что ее в Украине заказали, не давали работать, ставили условия политические силы. И все это было заказом, но заказчика она не может назвать. Я хочу назвать сегодня этого заказчика. Этот заказчик я. Да, я хотела в своей стране быть самой лучшей, самой собирающей стадионы, самой популярной. Этот трон хотела занимать я и быть королевой номер один. Я хочу сказать, что не только Ани Лорак я заказала, еще вот Света Лобода сказала, что там были проплаченные акции", - рассказала Оля.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Олечка – фантастическая, гениальная женщина, любим";

"Закажите еще того Пашу Мерседеса, россия его ждет";

"Оля, ты самая лучшая. С таким лицом рассказываешь, что можно и поверить. Ты уже принимаешь заказы от людей?))".

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