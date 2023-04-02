Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А в этот раз Оля решила потроллить Светлану Лободу и Ани Лорак, записав новое видео для своего Инстаграм.
"Кто нагадил? Оля Полякова", - написала лаконично Оля.
"Всем привет, дорогие мои. Уже второй день подряд СМИ верещат от заявы Ани Лорак, которая сказала, что ее в Украине заказали, не давали работать, ставили условия политические силы. И все это было заказом, но заказчика она не может назвать. Я хочу назвать сегодня этого заказчика. Этот заказчик я. Да, я хотела в своей стране быть самой лучшей, самой собирающей стадионы, самой популярной. Этот трон хотела занимать я и быть королевой номер один. Я хочу сказать, что не только Ани Лорак я заказала, еще вот Света Лобода сказала, что там были проплаченные акции", - рассказала Оля.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
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"Олечка – фантастическая, гениальная женщина, любим";
"Закажите еще того Пашу Мерседеса, россия его ждет";
"Оля, ты самая лучшая. С таким лицом рассказываешь, что можно и поверить. Ты уже принимаешь заказы от людей?))".
Напомним, Полякова похвасталась своим кулинарным талантом, показав результат
А еще Politeka сообщала, что Полякова не сдержала эмоций после несправедливого решения судьи
Также Politeka сообщала, что Полякова новым интервью вызвала недовольство известного режиссера