Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в больше с российскими оккупационными войсками, а после полномасштабного вторжения занялась благотворительными концертами, собирая деньги для Украины. А недавно артистка стала ведущей шоу "Вона керує, він готує", где снимается вместе с Владом Мицкевичем из "Мастер Шеф".

Не забывает Оля и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Полякова показала, как готовит рыбу, поделившись кадрами в своем сторис.

"Всем привет, дорогие мои, сегодня у нас очень дождливая погода, но я собираюсь приготовить дораду за рецептом моей подруги Ники Белоцерковской, которую я у нее пробовала в последний раз. Эта была лучшая рыба в моей жизни", - рассказала Полякова на кадрах.

"Наконец-то ваша кухня вернулась в инсту", - написала фанатка Ольге в директ, радуясь возвращению старой рубрики.

"Скоро победа. Да, наконец-то. Первый раз, после начала войны я хочу что-то приготовить. Вдохновение вернулось. Хороший знак", - ответила Оля фанатке на втором сторис. А после этого звезда показала готовую рыбу в своем сторис.

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