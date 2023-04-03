Як пише Politeka.net , Світлана Лобода – відома українська співачка, яка після 24 лютого виступила з антивоєнною позицією. А після деокупації Київської області співачка приїхала до рідної Ірпені подивитися на жахи війни. Не забуває Лобода і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Світлана поділилася фотографіями, де позувала із букетом квітів.
"Чудовий день", - написала лаконічно зірка.
Фанати поставили тисячі лайків, включаючи Алана Бадоєва, та написали коментарі:
"Яка Ви гарна, таке задоволення милуватися Вами";
Рф відкрила "скриньку Пандори" після збиття американського дрону над Чорним морем: до чого може призвести інцидент
Вибух забрав життя топ-пропагандиста з росії: перші подробиці та фото
Названо головну небезпеку від керування росії в ООН: «До цього треба бути готовим»
Полякова чесно розповіла про найбезглуздіший свій промах на публіці: "З стрингами, що вилізли, була всюди"
«Рамштайн» передасть літаки Україні строго за планом: «F-16 воюватимуть через три тижні, якщо…»
"Світлана З Днем Світлани Вас!";
"Світлонька, красуня наша і розумниця! З днем усіх Світлан вас!";
"Ваша посмішка ні з чим не зрівнятися. Дивлюся на Вас та посміхаюся";
"Ніжність та світло";
"Дуже ніжні фото";
"Ти красива, красива моя дівчинка. Очі твої. Цілую тебе. Люблю".
А до цього Лобода поділилася піснею "Дівчинка". Артистка подякувала фанатам за любов до цієї композиції.
"Дякую вам за любов до пісні «Дівчинка». Це історія, яка дуже близька і знайома кожному з нас. Кожному, хто так потребує ніжності і самовіддано вірить, що все ще можна виправити, навіть коли серце розбите".
Нагадаємо, Лобода порушила мовне питання і викликала бурю у соцмережах
А ще Politeka писала, що Полякова потролила Ані Лорак та Лободу, розсмішивши українців
Також Politeka писала, що Лобода розповіла про особливу пісню російською мовою