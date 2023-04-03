Співачка Світлана Лобода показала, як провела чудовий день та похвалилася букетом квітів.

Як пише Politeka.net , Світлана Лобода – відома українська співачка, яка після 24 лютого виступила з антивоєнною позицією. А після деокупації Київської області співачка приїхала до рідної Ірпені подивитися на жахи війни. Не забуває Лобода і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Світлана поділилася фотографіями, де позувала із букетом квітів.

"Чудовий день", - написала лаконічно зірка.

Фанати поставили тисячі лайків, включаючи Алана Бадоєва, та написали коментарі:

"Яка Ви гарна, таке задоволення милуватися Вами";

"Світлана З Днем Світлани Вас!";

"Світлонька, красуня наша і розумниця! З днем ​​усіх Світлан вас!";

"Ваша посмішка ні з чим не зрівнятися. Дивлюся на Вас та посміхаюся";

"Ніжність та світло";

"Дуже ніжні фото";

"Ти красива, красива моя дівчинка. Очі твої. Цілую тебе. Люблю".

А до цього Лобода поділилася піснею "Дівчинка". Артистка подякувала фанатам за любов до цієї композиції.

"Дякую вам за любов до пісні «Дівчинка». Це історія, яка дуже близька і знайома кожному з нас. Кожному, хто так потребує ніжності і самовіддано вірить, що все ще можна виправити, навіть коли серце розбите".

Нагадаємо, Лобода порушила мовне питання і викликала бурю у соцмережах

А ще Politeka писала, що Полякова потролила Ані Лорак та Лободу, розсмішивши українців

Також Politeka писала, що Лобода розповіла про особливу пісню російською мовою