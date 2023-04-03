Певица Светлана Лобода показала, как провела прекрасный день и похвасталась букетом цветов.

Как пишет Politeka.net, Светлана Лобода - известная украинская певица, которая после 24 февраля выступила с антивоенной позицией. А после деоккупации Киевской области певица приехала в родной Ирпень посмотреть на ужасы войны. Не забывает Лобода и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Светлана поделилась фотографиями, где позировала с букетом цветов.

"Прекрасный день", - написала лаконично звезда.

Фанаты поставили тысячи лайков, включая Алана Бадоева, и написали комментарии:

"Какая Вы красивая, такое удовольствие любоваться Вами";

"Светлана С Днём Светланы Вас !!!";

"Светочка, красотка наша и умница! С днем всех Светлан вас!";

"Ваша улыбка ни с чем не сравниться. Смотрю на Вас и улыбаюсь";

"Нежность и свет";

"Очень нежные фото";

"Ты красивая, красивая моя девочка. Глазки твои. Целую тебя. Люблю".

А до этого Лобода поделилась песней "Девочка". Артистка поблагодарила фанатов за любовь к этой композиции.

"Благодарю вас за любовь к песне «Девочка». Это история, которая очень близка и знакома каждому из нас. Каждой, кто так нуждается в нежности и самоотверженно верит, что все еще можно исправить, даже когда сердце разбито".

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