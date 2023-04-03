Как пишет Politeka.net, Светлана Лобода - известная украинская певица, которая после 24 февраля выступила с антивоенной позицией. А после деоккупации Киевской области певица приехала в родной Ирпень посмотреть на ужасы войны. Не забывает Лобода и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Светлана поделилась фотографиями, где позировала с букетом цветов.
"Прекрасный день", - написала лаконично звезда.
Фанаты поставили тысячи лайков, включая Алана Бадоева, и написали комментарии:
"Какая Вы красивая, такое удовольствие любоваться Вами";
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"Светлана С Днём Светланы Вас !!!";
"Светочка, красотка наша и умница! С днем всех Светлан вас!";
"Ваша улыбка ни с чем не сравниться. Смотрю на Вас и улыбаюсь";
"Нежность и свет";
"Очень нежные фото";
"Ты красивая, красивая моя девочка. Глазки твои. Целую тебя. Люблю".
А до этого Лобода поделилась песней "Девочка". Артистка поблагодарила фанатов за любовь к этой композиции.
"Благодарю вас за любовь к песне «Девочка». Это история, которая очень близка и знакома каждому из нас. Каждой, кто так нуждается в нежности и самоотверженно верит, что все еще можно исправить, даже когда сердце разбито".
Напомним, Лобода подняла языковый вопрос и вызвала бурю в соцсетях
А еще Politeka писала, что Полякова потроллилла Ани Лорак и Лободу, рассмешив украинцев
Также Politeka писала, что Лобода рассказала об особенной песне на русском языке