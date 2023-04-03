Як пише Politeka.net , Іванна Онуфрійчук - відома українська телеведуча, яка змінила Тіну Кароль у "Танцях зі зірками". Знаменитість також активно веде блог в Інстаграм, де цього разу показала, як проводить час у горах, поділившись кадрам у сторисах.

"Під час скітурингу встигаєш насолодитися краєвидами, співом пташок, сонечком. Чого не встигаєш зробити, коли швидко спускаєшся на лижах", - написала на першій сторі Іванна.

"Тепер я розумію, чому люди під час скітурингу ходять в одних футболках. Мені дуже жарко, але я поки що не роздяглася", - продовжила Онуфрійчук на другому сторіс.

"Цікаве порівняння відчуттів. Коли інші лижники мчать зі швидкістю вниз, а ти роздягнений повільно підіймаєшся вгору. І головне в цьому - знайти свій ритм і правильно дихати. Тоді можна пройти більше", - додала зірка.

"Ми знову утеплилися, тому що піднялися вище, а тут холодніше. Ми йдемо майже 2 години вже, а мій годинник показує, що ми пройшли лише 3,5 км. Я вже не відчуваю ніг, важко тримати ритм", - зазначила Іванна, показуючи складність підняття на гору.

"Юху, дійшли. Майже 5 км за 2,5 години позаду. Як для першого досвіду, я вважаю, це супер круто", - похвалилася успіхом наприкінці Іванна.

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