Как пишет Politeka.net, Иванна Онуфрийчук - известная украинская телеведущая, которая сменила Тину Кароль в "Танцях з зірками". Знаменитость также активно ведет блог в Инстаграм, где в этот раз показала, как проводит время в горах, поделившись кадрам в сторисах.

"Во время скитуринга успеваешь насладиться видами, пением птичек, солнышком. Чего не успеваешь сделать, когда быстро спускаешься на лыжах", - написала на первом стори Иванна.

"Теперь я понимаю, почему люди во время скитурингу ходят в одних футболка. Мне очень жарко, но я пока еще не разделась", - продолжила Онуфрийчук на втором сторис.

"Интересное сравнение ощущений. Когда другие лыжники несутся со скоростью вниз, а ты раздетый медленно поднимаешься вверх. И главное в этом - найти свой ритм и правильно дышать. Тогда можно пройти больше", - добавила звезда.

"Мы снова утеплились, потому что поднялись выше, а тут холоднее. Мы идем почти 2 часа уже, а мои часы показывают, что мы прошли только 3,5 км. Я уже не чувствую ног, тяжело держать ритм", - отметила Иванна, показывая сложность поднятия на гору.

"Юху, дошли. Почти 5 км за 2,5 часа позади. Как для первого опыта, я считаю, это супер круто", - похвасталась успехом в конце Иванна.

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