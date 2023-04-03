Співачка Злата Огневич, головна героїня шоу "Холостячка", розповіла, як ставиться до того, що відбувається біля Лаври.

Як пише Politeka.net , Злата Огневич - відома українська співачка, яка посідала третє місце на шоу "Євробачення". Після цього артистка перемагала на шоу "Маска" та ставала головною героїнею шоу "Холостячка". На проекті Злата обрала переможцем Андрія Задворного, але пара відразу розійшлася після шоу. Огневич зізнавалася, що їй була потрібна допомога фахівця після того, щоб розібратися в собі.

Не забуває Злата і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Огневич вирішила побалакати з фанатами у своєму сторіс.

"Задавайте мені питання", - написала Злата у публікації.

"Можливо прокоментуєте те, що зараз відбувається біля Лаври? Цікавими є ваші думки", - написав фанат питання.

"Ви знаєте, що я не церковна людина, але в даному випадку: прикриватися ім'ям Бога, проштовхуючи російські наративи, це точно не про віру", - написала Злата у відповідь.

"Чи губили колись великі суми грошей? Я щойно попалася на шахраїв (сумно", - написала ще одна фанатка).

"На щастя, не мала історій. А от моя мама - так. Ще згадала дитячу історію, квартиранти втекли, не розплатившись за оренду та комунальні послуги. Там була велика сума. Ми потім збирали цілий рік, щоб закрити фінансове питання", - написала у відповідь Огневич.

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