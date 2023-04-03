Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - известная украинская певица, которая занимала третье место на шоу "Евровидение". После этого артистка побеждала на шоу "Маска" и становилась главной героиней шоу "Холостячка". На проекте Злата выбрала победителем Андрея Задворного, но пара сразу же разошлась после шоу. Огневич признавалась, что ей нужна была помощь специалиста после этого, чтобы разобраться в себе.

Не забывает Злата и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Огневич решила поболтать с фанатами в своем сторис.

"Задавайте мне вопросы", - написала Злата в публикации.

"Возможно прокомментируете то, что сейчас происходит возле Лавры? Интересны ваши мысли", - написал фанат вопрос.

"Вы знаете, что я не церковный человек, но в данном случае: прикрываться именем Бога, проталкивая российские нарративы, это точно не про веру", - написала Злата в ответ.

"Теряли ли когда-то большие суммы денег? Я только что попалась на мошенников( грустно", - написала еще одна фанатка.

"На счастье, не имела историй. А вот моя мама - да. Еще вспомнила детскую историю, квартиранты сбежали, не расплатившись за аренду и коммунальные услуги. Там была большая сумма. Мы потом собирали целый год, чтобы закрыть финансовый вопрос", - написала в ответ Огневич.

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