Влад Яма одразу після повномасштабного вторгненння рф поїхав до США разом із дружиною Лілією та сином Леоном. Артист поки не збирається повертатися в Україну. Він різко відповідає українцям на критику його втечі та видаляє всі негативні коментарі.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram танцюрист похвалився кадрами з вечірки з російською назвою "ВСЕ СВОИ". Компанію Владу склала його дружина Лілія, а також режисер Максим Захарчук та спорт-менеджерка Ірина Теслюк.

"Весела, але корисна вечірка. Дякую всім, хто долучився! Музика, спілкування і… гроші для України👏🏻", — написав Влад Яма під світлинами.

Нагадаємо, раніше Влад Яма в інтерв'ю Славі Дьоміну зізнався, що поїхав з України ще до того, як чоловікам заборонили перетинати кордон. Причому після цього танцюрист з незрозумілої причини образився на ведучого. Він заблокував у соцмережах і Славу, і навіть його 12-річного сина. Дьомін намагався з'ясувати причину такого вчинку Ями, записавши йому голосове повідомлення, але воно так і залишилося непрослуханим. Пізніше Владу Ямі в коментарях до одного з постів поставили запитання, чому він заблокував ведучого. Танцюрист безглуздо відповів: "А хто це?".

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