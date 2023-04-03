Камалія, справжнє ім'я якої Наталія Шмаренкова, вийшла заміж за британо-пакистанського бізнесмена Мохаммада Захура в 2003 році. Віддтоді давдяки статкам чоловіка вона вважається найбагатшою співачкою України. 6 вересня 2013 вона народила двох донечок-близнючок Мірабеллу та Арабеллу Захур.
Після повномасштабного вторгнення рф Камалія разом з чоловіком та дітьми виїхала до Великобританії, але згодом сама повернулася до України. Тепер Мохаммад Захур із доньками живе в Лондоні, а співачка — в Україні, тому останнім часом вона нечасто бачиться з рідними та дуже сумує.
Але цього разу на своїй сторінці в Instagram Камалія поділилася радісною новиною — вона нарешті знову зустрілася з родиною. Захур із донечками приїхав до Києва, тож родина в повному складі пішла на виставу до Національного цирку.
"Я знову щаслива! Найрідніші поруч❤️", — написала співачка під світлиною, на якій вони вчотирьох усміхнені позують на тлі манежу.
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Шанувальники в коментарях також радіють за артистку та засипали її хорошими побажаннями:
"Дай Бог Вашій родині і нашій Україні усього найкращого!";
"приємно навіть дивитись, всі щасливі!❤️";
"Мирного неба та міцного здоров'я!".
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