Від початку повномасштабного вторгнення у себе в Instagram Анатолій Анатоліч публічно реагує на злочини росіян та всі гострі соціальні теми. За це йому прилітає критика, бо такі розрізнені пости нібито псують загальний вигляд його сторінки. Цього разу в сторіс ведучий відповів хейтерам та різко висловився про тих блогерів, які зараз думають більше про естетику, а не про зміст.

"Дякую моїм підписниками, які зі мною. Мені нещодавно сказали, що мій інстаграм не естетичний. Типу не в одному стилі і т.д. Так. Це правда. Але це мої емоції і я не буду підлаштовувати інстаграм під якусь там стилістику, щоб було більше реклами тощо. Якщо хтось з українських блогерів не постить інформацію про важливе зараз, то це повна шляпа. Типу, не буду постити щось, бо це вибивається зі стилю сторінки. Фу, яка хрінь", — пише Анатолій Анатоліч.

Раніше шоумен зізнався, що за жорсткі пости його сторінку постійно блокують, але він не збирається постити квіточки та розробляти план ведення інстаграму, щоб збільшити охоплення та кількість лайків. Тому нещодавно Анатоліч також різко відреагував на інтерв'ю відомої блогерки, де вона дуже переживала, що пости про війну зіпсують стиль її сторінки, а це її заробіток.

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