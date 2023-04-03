Раніше європейський тур Вєрки Сердючки довелося перенести на два місяці вперед. Справа в тому, що у 49-річного Андрія Данилка було діагностовано важку форму ларингіту, на фоні якого стався крововилив у голосову зв'язку. Це небезпечний стан, який потребує серйозного лікування та повного голосового спокою протягом кількох тижнів. Але менеджери артиста обіцяли, що тур по містах США та Канади відбудеться відповідно до графіку.

Цього разу на офіційній сторінці Вєрки Сердючки в Instagram повідомили хорошу новину.

"Час лине дуже швидко. Трохи більше двох тижнів – і ми побачимося з нашими американськими та канадськими глядачами! Тур на підтримку України продовжується!", — написали під світлиною, на якій зображено вивіску концерту українського виконавця в Нью-Йорку.

Так, у Андрія Данилка заплановано на кінець квітня виступи в Маямі, Чикаго, Нью-Йорку, Торонто, Сан-Франциско та Лос-Анджелесі.

Шанувальники в коментарях підтримали Сердючку, благають артиста розширити список міст, у яких він виступатиме, а також чекають на переклад його пісень українською:

"Круто! Які ж ви молодці! Дякуємо за вашу тяжку працю! Здоров‘я!";

"За рік часу можна перекласти було пісні на українську мову!";

"Андрій, Ви - Справжній, пишаємося своїм земляком!".

Нагадаємо, Андрій Данилко також розповів, чи тримає він образу на свого батька, який п'яним піднімав руку на дружину.

Також Данилко зізнався, чому його речі тепер лише чорного кольору.

Крім того, Politeka.net писала, що Андрій Данилко ховає під кепкою.