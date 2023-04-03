Як пише Politeka.net , Володимир Дантес - відомий український артист, який був одружений з Надою Дорофєєвою. Але пара після 10 років стосунків розлучилися минулого року, після чого співачка пішла до друга сім'ї - ресторатора Михайла Кацуріна. У той же час Данес вирішив розпочати стосунки з колишньою дружиною ресторатора Дашею.

Не забуває Володимир і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. На цей раз Дантес показав, як погода впливає на його зачіску.

"Хто замовляв дощ? Єдиний плюс - волосся крутиться. Хоча і без нього теж усі норми", - написав Володимир у публікації.

"Доброго ранку. Не знаю, як в інших областях України, а в Києві фігачить дощ і єдиний у цьому плюс - для укладання волосся це топчик. Все інше не знаю, хто замовляв дощ. Скасовуйте поїздку", - розповів Дантес і продемонстрував зачіску.

А потім Володимир опублікував фотографію, де продемонстрував свій сніданок. Як можна зрозуміти, зірка вирішив поласувати яйцями та кавою.

"Якщо ви думаєте, що я збожеволів і фоткаю їжу, то так і є. Ви це дивитеся краще ніж збори, тому щоб на зборах були кращі охоплення, потрібне якесь життя", - продовжив Дантес.

Нагадаємо, Дантес поділився натхненням та заінтригував новими хітами.

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