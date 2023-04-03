Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес - известный украинский артист, который был женат на Наде Дорофеевой. Но пара после 10 лет отношений развелись в прошлом году, после чего певица ушла к другу семьи - ресторатору Мише Кацурину. В то же время Данес решил начать отношения с бывшей женой ресторатора Дашей.

Не забывает Владимир и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Дантес показал, как погода влияет на его прическу.

"Кто заказывал дождь? Единственный плюс - волосы крутятся. Хотя и без него тоже все норм", - написал Владимир в публикации.

"Доброе утро. Не знаю, как в других областях Украины, а в Киеве фигачит дождь и единственный в этом плюс - для укладки волос это топчик. Все другое не знаю, кто заказывал дождь. Отменяйте поездочку", - рассказал Дантес и продемонстрировал прическу.

А после этого Владимир опубликовал фотографию, где продемонстрировал свой завтрак. Как можно понять, звезда решил полакомиться яйцами и кофе.

"Если вы думаете, что я сошел с ума и фоткаю еду, то так и есть. Вы это смотрите лучше чем сборы, поэтому чтобы на сборах были лучше охваты, нужна какая-то жизнь", - продолжил Дантес.

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