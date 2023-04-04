Як пише Politeka.net , Лілія Ребрик – відома українська телеведуча, яка має звання Майстра спорту України з художньої гімнастики. Зірка одружена з танцюристом Андрієм Диким, з яким познайомилася на "Танцях з зірками", де пара посіла друге місце. У пари є двоє дітей – Діана та Поліна.
Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після початку повномасштабного вторгнення зайнялася активним висвітленням подій у країні. Не забуває Ребрик і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. На цей раз Лілія поділилася емоціями від своєї поїздки.
"Вистояли шалені пробки на в'їзді до Києва. Майте на увазі, хто їде Житомирською трасою. Там жахлива аварія в районі села Капітанівка. Тому будуйте за можливості свій маршрут іншим шляхом. Але ми вже в Києві. Дуже багато справ. Усім хорошого дня", - розповіла Ребрик.
Варто зазначити, що ДТП сталася близько 7:30 ранку третього квітня. Зіткнулися на трасі автобус та 9 автомобілів. За попередньою інформацією, внаслідок зіткнення постраждали троє людей.
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