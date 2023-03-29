Как пишет Politeka.net, Лилия Ребрик - известная украинская телеведущая и актриса, которая имеет звание Мастер спорта Украины по художественной гимнастике. Звезда замужем за танцором Андреем Диким, от которого родила двоих дочерей - Полина и Диана.

Не забывает Лилия и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Ребрик решила поболтать с фанатами.

"Спрашивайте о театре", - написала звезда.

"Какая была ваша первая роль? Довольны ли вы были своим первым выходом на сцену?", - спросил фанат.

"Сватанье на Гончаровке". Уляна", - написала звезда в ответ и показала фото, где первый раз на сцене играет роль.

"Как можно запомнить столько текста? Откройте тайну", - спросил еще один фанат.

"Учить текс - это самое простое, что может быть. Ибо самое сложное - это присвоить текст своему персонажу, которого олицетворяешь. Исправить каждое слово. И помнить, что мы в жизни часто говорим слова, а чувствуем в это время совсем другое значение этих слов. Вот это и нужно искать: подтекст или другой план... В этом интерес", - ответила Лилия и поделилась закадровым селфи, где держит в руках текст.

Напомним, Ребрик честно рассказала, какие у нее отношения с театром

А еще Politeka сообщала, что Ребрик показала дочек и рассказала о мечте младшей

Также Politeka писала, что Лилия Ребрик похвасталась роскошным двором загородного дома



