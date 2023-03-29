Как пишет Politeka.net, Лилия Ребрик - известная украинская телеведущая, актриса театра и кино, которая имеет звание Мастера спорта Украины. Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Ребрик опубликовала фотографию, где позирует во дворе своего загородного дома, который замело мартовским снегом.
"Стояла я и слушала весну…"
29 марта.
Выстоим", - написала Ребрик в публикации.
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Фанаты поставили тысячи лайков, включая Юрия Горбунова, и написали комментарии:
"Весна мне много говорила. Пела песню звонкую, громкую. Снова тайно, тихо, шептала. Она мне пела о любви. О молодости, радостях, надеждах. Она мне перепела снова. То, что давно мне пели мечты";
"Вы настоящий пример красоты и женственности. Так интересно за вами наблюдать";
"Пару бы дней раньше, весна чувствовалась настоящая";
"С такой красотой 100% выстоим и победим!! Настоящая мотивация для украинцев";
"Да у вас там зима, А не весна...";
"Вы настоящий пример красоты и женственности. Так интересно за вами наблюдать";
"Пару бы дней раньше, весна чувствовалась настоящая".
Напомним, Ребрик в разноцветном пальто показала, как наслаждается первым весенним теплом
А еще Politeka сообщала, что Ребрик честно рассказала, какие у нее отношения с театром
Также Politeka писала, что Ребрик показала дочек и рассказала о мечте младшей