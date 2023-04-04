Телеведущая Лилия Ребрик рассказала о проблеме, с которой столкнулась на въезде в Киев, поделившись в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Лилия Ребрик - известная украинская телеведущая, которая имеет звание Мастера спорта Украины по художественной гимнастике. Звезда замужем за танцором Андреем Диким, с которым познакомилась на "Танцях з зірками", где пара заняла второе место. У пары есть двое детей - Диана и Полина.

Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после начала полномасштабного вторжения занялась активным освещением событий в стране. Не забывает Ребрик и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Лилия поделилась эмоциями от своей поездки.

"Выстояли бешеные пробки на въезде в Киев. Имейте ввиду, кто едет Житомирской трассой. Там ужасная авария в районе села Капитановка. Потому стройте при возможности свой маршрут другим путем. Но мы уже в Киеве. Очень много дел. Всем хорошего дня", - рассказала Ребрик.

Стоит отметить, что ДТП произошло в районе 7:30 утра третьего апреля. Столкнулись на трассе автобус и 9 автомобилей. По предварительной информации, в результате столкновения пострадали три человека.

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