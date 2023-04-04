Популярна українська співачка, телеведуча та учасниця "Жіночого кварталу" Віра Кекелія, яка півроку тому народила другу дитину, часто радує свою аудиторію яскравими публікації на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала у профілі чарівне фото, заряджене на весняний настрій.
Як видно, Віра знята в гримерці, мабуть, одразу після створення цього образу. Тут вона позує в красивій ніжно-блакитній сукні незвичайного фасону та з дрібним візерунком. Це вбрання красиво підкреслило фігуру та декольте співачки. Її волосся завите в кокетливі локони, а на обличчі легкий елегантний макіяж вона загадково дивиться в камеру.
У підписі до публікації Кекелія розповіла, хто допомагав їй створювати цей весняний образ. А шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нову фотографію зірки:
"Прекрасна, чарівна".
"Красуня".
"Яка ж гарна".
"Божечки, краса така неземна".
"Красуня".
"Просто вогонь, красуня".
"Така гарна".
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