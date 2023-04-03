Популярний український телеведучий та чоловік Каті Осадчої Юрій Горбунов поділився підсумком одного з важливих інтерв'ю. За його словами, цього разу вони в ефірі розмовляли з міністром охорони здоров'я Віктором Ляшком про ситуацію із рецептурними препаратами.

«Правила не змінились! До рецептурної групи нові препарати не потрапили! Електронні рецепти повинні наблизити нас до європейських стандартів і відійти від методів лікування - одна сусідка сказала! А ви вже стикалися з якимись незручностями в аптеках, при покупці ліків?» – поділився ведучий.

У мережі почали міркувати:

«Не вірю жодному слову у його благі цілі; Коли закінчиться агітація шмурдяком, чудо-укольчиками від covid; Вибачте, але для діабетиків рецепт. Їхні прості люди не п'ють. Це не наркотики;

Великий квест потрібно пройти, щоб отримати цей рецепт! Не час зараз такі зміни! Люди не можуть швидко потрапити в сімейні, без ліків просто швидше вмиратимуть ....; Усі, хто зробив цю реформу, треба судити! Це свідомий геноцид! Як так що за записом до лікаря за тиждень – три?;

Ну багата людина може звернутися в дорогу клініку і отримати все, що хоче, бідна людина повинна чекати кілька днів-тижень у черзі до сімейного лікаря».

Нагадаємо, Юрій Горбунов показав, яким красенем росте їх із Осадчою син.

Як повідомляла Politeka, Осадча та Горбунов обмінялися милими повідомленнями в мережі.

Також Politeka писала, що Горбунов із зірковими колегами показав залаштунки прямого ефіру.