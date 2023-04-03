Популярный украинский телеведущий и муж Кати Осадчей Юрий Горбунов, поделился итогом одного из важных интервью. По его словам, в этот раз они в эфире беседовали с министром здравоохранения Виктором Ляшко о ситуации с рецептурными препаратами.

«Правила не изменились! В рецептурную группу новые препараты не попали! Электронные рецепты должны приблизить нас к европейским стандартам и отойти от методов лечения-‚одна соседка сказала'! А вы, уже сталкивались с какими-то неудобствами в аптеках, при покупке лекарства?» - поделился ведущий.

В сети принялись рассуждать:

«Не верю ни одному слову в его благие цели; Когда закончится агитация шмурдяком, чудо-укольчиками от covid; Извините но для диабетиков рецепт. Их простые люди не пьют. Это не наркотики;

Большой квест нужно пройти, чтобы получить этот рецепт! Не время сейчас такие изменения!!! Люди не могут быстро попасть в семейные, будут без лекарств просто быстрее умирать....; Все те, кто сделал эту реформу, надо судить! Это сознательный геноцид! Как так что по записи к врачу через неделю – три?;

Ну богатый человек может обратиться в дорогую клинику и получить все что хочет, бедный человек должен ждать несколько дней-недель в очереди к семейному врачу».

Напомним, что Юрий Горбунов показал, каким красавцем растет их с Осадчей сын.

Как сообщала Politeka, Осадчая и Горбунов обменялись милыми сообщениями в сети.

Также Politeka писала, что Горбунов со звездными коллегами показал закулисье прямого эфира.