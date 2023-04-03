Як пише Politeka.net, Світлана Лобода – відома українська співачка, яка після повномасштабного вторгнення підтримала Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після деокупації рідного Ірпеня Лобода приїхала до рідного міста, щоб особисто подивитися, як окупаційні війська зруйнували місто. Після цього зірка встигла випустити кілька робіт, включаючи україномовні.

А цього разу Світлана вирішила поділитись своєю російськомовною піснею, яка називається "Дівчинка". Артистка розмістила ролик у соціальній мережі ТікТок.

"Маленька моя дівчинка", - написала Лобода в публікації, де звучала її композиція.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

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"Не українською мовою, але досить непогано";

"Російська мова ріже вухо дуже сильно. Можливо, пісня і красива, але для кого співають, для хороших росіян?";

"Хочу почути українською мовою, а так пісня душевна";

"Ось це дивлюся на всі коментарі під її новими піснями... І дивуюся... І цікаве одне питання. Люди добрі, чому ж тоді дозволяють собі говорити мовою агресора. Ті, що говорять російською, то норм. що пісня російською мовою, Боже борони".

@lobodaofficial

маленькая девочка моя 💔 #loboda

♬ Девочка - TikTok - LOBODA

Нагадаємо, Лобода похвалилася розкішним букетом, несподівані фото

Також Politeka повідомляла, що Полякова потролила Ані Лорак та Лободу, розсмішивши українців.

А ще Politeka писала, що Лобода розповіла про особливу пісню російською мовою