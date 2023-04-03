Певица Светлана Лобода поделилась своей песней, но снова нарвалась на критику от фанатов.

Как пишет Politeka.net, Светлана Лобода - известная украинская певица, которая после полномасштабного вторжения поддержала Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после деоккупации родного Ирпеня Лобода приехала в родной город, чтобы лично посмотреть, как оккупационные войска разрушили город. После этого звезда успела выпустить несколько работ, включая украиноязычные.

А в этот раз Светлана решила поделится своей русскоязычной песней, которая называется "Девочка". Артистка разместила ролик в социальной сети ТикТок.

"Маленькая девочка моя", - написала Лобода в публикации, где звучала ее композиция.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Не на украинском языке, но довольно неплохо";

"Русский язык режет ухо очень сильно. Возможно песня и красива, но для кого поют, для хороших россиян?";

"Хочу услышать на украинском языке, а так песня душевная";

"Вот это смотрю на все комментарии под ее новыми песнями... И удивляюсь... И интересен один вопрос. Люди добрые, почему же тогда позволяют себе говорит языком агрессора. Те, что говорят на русском, так то норм. А то, что песня на русском языке, Боже упаси".

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