Як пише Politeka.net, Соня Євдокименко – 21-річна американська модель українського походження. Зірка також є онукою української артистки Софії Ротару, Національної легенди України. Але кілька років тому Соня перебралася до США, де навчається та будує кар'єру в Нью-Йорку, а влітку працювала за контрактом у Лос-Анджелесі.
У моделі є наречений-мільйонер - Денис Жаданов, який досяг високих висот в IT-бізнесі. Комерсант теж родом з України, але це не завадило йому потрапити навіть до списку Форбс "Топ-30 підприємців Європи молодших 30 років у сфері технологій". Легендарна бабуся при цьому якось зізнавалася в інтерв'ю, що парі зарано поки що офіційно оформлятимуть стосунки.
Соня, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Євдокименко і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.
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А цього разу Соня опублікувала сторіс, де похвалилася стильною цибулею в сорочці. Зірка зробила селфі, вихваляючись своєю природною красою. Також Євдокименко поділилася постом, де гуляла вулицями Нью-Йорка.
"Чорний не сумний, він поетичний", - зауважила зірка.
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