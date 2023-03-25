Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко показала, как проводит время во Флоренции, впечатлив даже легендарную бабушку.

Как пишет Politeka.net, Соня Евдокименко - известная американская модель украинского происхождения, которая является внучкой легендарной украинской певицы Софии Ротару. Звезда уже давно живет в США, где учится и делает карьеру модели. У Сони уже есть и жених-миллионер, который сделал свое состояние в IT и попадал в список Форбс.

Не забывает Евдокименко и об Инстаграм, где делится с фанатами не только фотосъемками, но и личными кадрами. А в этот раз Соня поделилась кадрами из Флоренции, Италия, где устроила очередную съемку.

"Просто у девочки растут крылья", - написала Соня в публикации.

Фанаты поставили лайки, включая Софию Ротару, и написали комментарии:

"Такая классная София. Твой стиль огонь";

"Крылья замечательные!";

"Боже, какая она красивая";

"Ты очень красивая".

А до этого Соня рассказала о смерти своей бабушки по маминой линии.

"Наша прекрасная бабушка упокоилась в небесном мире. Мой кумир, близнец и самая большая поддержка. Ее энергия была непревзойденной, и я всегда благодарна за нашу связь. Она подавала пример и научила меня тому, как выглядит и ощущается настоящая честность, грация, сила и любовь", - поделилась Соня.

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