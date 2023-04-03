Як пише Politeka.net, Тарас Цимбалюк – відомий український актор, який став зіркою серіалу "Кріпостна". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення активно висвітлює те, що відбувається у своєму блозі.
Не забуває Тарас і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Цимбалюк поділився у своєму сторисі кадрами, де показав, як виглядав раніше.
"Це десь 2011 рік", - написав Тарас на фотографії, де позував біля кубка Ліги Чемпіонів з футболу.
"А це перший курс – 2007 рік. Підробляв стюартом на футбольних матчах", – розповів Тарас на фото, яка була зроблена 16 років тому на стадіоні.
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А раніше Тарас вирішив поговорити про мобілізацію і чому не перебуває на фронті. Зірка поділився своїми думками після розмови з Гришею Решетником.
"Багато радісних коментарів, які я отримав повістку. Днями спілкувався з Гришею Решетником: інтерв'ю скоро на СТБ... Зійшлися на думці, що нам постійно прилітає від передплатників: «а чого це такий здоровий дядько не в окопі з автоматом»?", - написав Тарас.
Нагадаємо, зірка "Фортечної" Цимбалюк розповів про свої тренування у спортзалі та похвалився фігурою
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