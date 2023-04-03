Украинский актер Тарас Цымбалюк, который стал звездой сериала "Крепостная", показал, как выглядел 16 лет назад, поделившись красноречивым фото.

Как пишет Politeka.net, Тарас Цымбалюк - известный украинский актер, который стал звездой сериала "Крепостная". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения активно освещает происходящее в своем блоге.

Не забывает Тарас и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Цымбалюк поделился в своем сторис кадрами, где показал, как выглядел раньше.

"Это где-то 2011 год", - написал Тарас на фотографии, где позировал возле кубка Лиги Чемпионов по футболу.

"А это первый курс - 2007 год. Подрабатывал стюартом на футбольных матчах", - рассказал Тарас на фото, которая была сделана 16 лет назад на стадионе.

А до этого Тарас решил поговорить о мобилизации и почему не находится на фронте. Звезда поделился своими мыслями после разговора с Гришей Решетником.

"Много радостных комментариев, которые я получил повестку. На днях общался с Гришей Решетником: интервью скоро на СТБ… Сошлись во мнении, что нам постоянно прилетает от подписчиков: «а чего это такой здоровый дядя не в окопе с автоматом»?", - написал Тарас.

Напомним, звезда "Крепостной" Цымбалюк рассказал о своих тренировках в спортзале и похвастался фигурой

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