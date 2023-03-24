Популярный украинский актер Тарас Цымбалюк, который известный своими ролями в сериалах "Крепостная" и "Поймать Кайдаша", чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз актер показал кадр из сериала и рассказал приятные новостями.
Как видно, на фотографии Тарас запечатлен в образе жениха, а рядом с ним стоит киношная невеста в красивом белом платье. Это кадр из сериала "Поймать Кайдаша". Как оказалось, этот украинский сериал увидят зрители со всего мира на стримминговой платформе Netflix.
Все это новости Цымбалюк рассказал в подписи к публикации: "Кайдаши" на NETFLIX! Это отличная новость! Выходит, наш сериал отправляется в новое путешествие: знакомить украинское кино со всем миром! Это еще один шанс быть оцененными, но теперь на одной из популярнейших мировых стриминговых платформ! Итак, 29 марта сериал "Поймать Кайдаша" появится на @netflix! Обещаете еще раз посмотреть любимый сериал на новом ресурсе и повысить ему там рейтинг?".
Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию актера:
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"Заслуживает на все 100%".
"Впервые посмотрела несколько дней назад "Кайдашев", и считаю его лучшим отечественным сериалом. Только украинец поймет этот юмор, эти приколы, это сложная жизнь в деревне".
"Да, хотя уже все серии на память знаю".
"Я его уже 3 раза пересмотрела! Весь мир будет смотреть и любоваться на наших актеров и их игру".
"Кайдашев" должен увидеть весь мир".
"А будет порождение сериала?".
"Ну ок, посмотрю четвертый раз еще на Netflix. Какая вы с Тоней хорошая пара".
"Не устаю смотреть Кайдашев. Обязательно должно быть продолжение!".
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