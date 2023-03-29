Как пишет Politeka.net, Тарас Цымбалюк - известный украинский актер и звезда сериала "Крепостная". Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Цымбалюк и об Инстаграм, где в этот раз поделился своими успехами в спортзале.

"Я несколько лет тренируюсь без часов, но сейчас все чаще начал ловить себя на мысли, что с ним было бы проще. Вот почему", - рассказал Тарас и похвастался спортивным телом.

"Мне надоело достать из кармана телефон, постоянно проверять, что за сообщения мне пришли, а в связи с работой и деятельностью, могут быть важные уведомления и звонки. 2. Результаты тренировок все же лучше фиксировать: калории, ритм сердца и время, которой пошел на работу над собой", - продолжил звезда.

"Потому я наконец-то решил пойти к выбору смарт-часов. Пару дней буду изучать, анализировать и сравнивать разные модели?", - добавил звезда.

"Еще новости. В апреле мы кроме "Инстинкта" сыграем пару раз "Эмигранты" и что-то снова соберем для ВСУ (скоро огласим города). А также сыграем два представления для военных", - отметил в конце Тарас.

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