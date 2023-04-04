На цей раз українські артистки вирішили зустрітися на зйомках нового проекту. Полякової та Єфросініної вдалося відзначитися і цього разу не лише висловлюваннями.

Убравшись і приготувавшись до зйомок, Оля Полякова знову вирішила насмішити фанатів. Вона показала не лише колегу, яка не любить фільтри, а й себе.

За словами Полякової, все виглядає супер, проте її наклеєні вії, що відвалилися, - ні.

«Доброго часу доби, дорогі мої. Це я, а це моя подруга Маша, яка не любить користуватись фільтрами, бо думає, що й так гарна. І це правда! Ми сьогодні знімаємо класну програму, яка має назву «Вік».

Ох, вії відклеїлися. Взагалі, дуже страшна тема, але ми справляємося» - пожартувала Полякова.

Раніше Полякова разом із Машею Єфросиніною розповідали про кумедні випадки зі свого життя, коли Оля раптом виявила, що їй подали чай із личинками.

Під час зйомок "Дорослих дівчаток" співачка Оля Полякова опинилася у кумедній ситуації. Полякова була вражена, успкв пожартувати про незручність навіть на інтерв'ю:

"Погляньте, що вони мені дали в чашці. Там були личинки. А ми це п'ємо. Факап стався навіть тут, під час запису. Ну, так" - розповіла Полякова.

Нагадаємо, Маша Єфросиніна показала, в яких умовах доводиться працювати у Києві без світла.

Як повідомляла Politeka, Маша Єфросиніна з Астаф'євою та Узєлковою не витримали після того, що відбувається на шоу в Росії.

Також Politeka писала, що Маша Єфросиніна зачепила українців новою заявою.