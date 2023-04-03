Фіналістка "Холостяка" Олександра Мудра показала, як насолоджується відпочинком у Майамі, де в Олександра Топольського бізнес.

Олександра Мудра - відома українська блогерка, яка пішла на шоу "Холостяк " з Алексом Топольським , відомим американським бізнесменом зі Львова. На проекті Мудра дійшла до фіналу, але там Топольський вибрав Катерину Лозовицьку, але пара майже відразу після проекту розійшлася. Проте Олександра стала досить успішною блогеркою в Інстаграм. А цього разу Мудра опублікувала фотографії з прогулянки по Майамі, США, де у Топольського бізнес.

"Маямі звичайно круто, але я вже сумую за Нью-Йорком", - написала Катя під публікацією.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі під публікацією:

"Яка ти гарна, Сашко";

"Саша добрий вечір, підкажіть ваше зростання і вагу?".

Також блогерка опублікувала деякі кадри у своїх сторіс. На кадрах можна побачити розкішний пляж на фоні висоток.

"29 градусів за цельсієм. Тут зараз якраз сезон, погода для відпочинку просто прекрасна. Бо влітку тут нестерпно спекотно", - зізналася у сторіс Олександра.

"Чудовий початок тижня, я вважаю. А також у мене для вас розкішна новина", - написала зірка на другому сторісі.

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