Олександра Мудра - відома українська блогерка, яка пішла на шоу "Холостяк " з Алексом Топольським , відомим американським бізнесменом зі Львова. На проекті Мудра дійшла до фіналу, але там Топольський вибрав Катерину Лозовицьку, але пара майже відразу після проекту розійшлася. Проте Олександра стала досить успішною блогеркою в Інстаграм. А цього разу Мудра опублікувала фотографії з прогулянки по Майамі, США, де у Топольського бізнес.
"Маямі звичайно круто, але я вже сумую за Нью-Йорком", - написала Катя під публікацією.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі під публікацією:
"Яка ти гарна, Сашко";
Рф відкрила "скриньку Пандори" після збиття американського дрону над Чорним морем: до чого може призвести інцидент
"Вчора я чув, що ЗСУ - це худоба": відпочиваючий нахамив захиснику на реабілітації, відео конфлікту
Багато постраждалих: наслідки вибуху у багатоповерхівці виявилися страшнішими, ніж здавалось
Уламками автомобілів усіяна траса, багато "швидких": масштабна ДТП на трасі під Києвом, кадри
Салон таксі залитий кров'ю: стрілянина прогриміла у Дніпрі, з'їхалась поліція та «швидкі»
"Саша добрий вечір, підкажіть ваше зростання і вагу?".
Також блогерка опублікувала деякі кадри у своїх сторіс. На кадрах можна побачити розкішний пляж на фоні висоток.
"29 градусів за цельсієм. Тут зараз якраз сезон, погода для відпочинку просто прекрасна. Бо влітку тут нестерпно спекотно", - зізналася у сторіс Олександра.
"Чудовий початок тижня, я вважаю. А також у мене для вас розкішна новина", - написала зірка на другому сторісі.
Нагадаємо, фіналістка "Холостяка" Мудра зізналася, чому була зла на проекті
Також Politeka повідомляла, що Топольський записав огидне повідомлення для фіналістки "Холостяка-12"
А ще Politeka писала, що переможниця "Холостяка" з Топольським публічно відповіла на закиди фіналістки Мудрої