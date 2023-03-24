Украинская блогерка Саша Мудрая, финалистка шоу "Холостяк" с Алексом Топольским, рассказала, почему была злой на проекте.

Как пишет Politeka.net, Саша Мудрая - известная украинская блогерка, которая решила стать участницей шоу "Холостяк" с Алексом Топольским. Но Саша дошла только до финала, где уступила победут Кате Лозовицкой. Пара в итоге разошлась, а Мудрая стала довольно успешной блогеркой в Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным из своей жизни. А в этот раз Катя показала, как проводит время.

"Саша и покушать - это почти синонимы. Да я и для без полноценного питания представить не могу", - написала Мудрая.

"Вы думали, почему я такая злая была на проекте "Холостяк"? Да, там мало кормили", - призналась Саша в шутку на втором сорис.

"Хочешь пообщаться с доброй Сашей - сначала будь уверен, что она поела? У вас так сама?", - продолжила звезда на еще одном сторис.

А до этого Саша рассказала о своих знаниях в языках. Также Мудрая поделилась фотографией, где позировала в роскошном платье.

"Когда мне было 6 лет, мама привела меня к репетитору по английскому языку. Только через год я пошла в обычную школу. То есть я изучаю английский уже 20 лет. (подумала, и сама в шоке) Я обожаю учиться с детства, участвовала в разных олимпиадах по английскому языку, зарубежной литературе, всемирной истории, географии и математике.

Но «ботаном» никогда не была))", - написала Саша.

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