Финалистка "Холостяка" Александра Мудрая показала, как наслаждается отдыхом в Майами, где у Александра Топольского бизнес.

Как пишет Politeka.net, Александра Мудрая - известная украинская блогерка, которая пошла на шоу "Холостяк" с Алексом Топольским, известным американским бизнесменом из Львова. На проекте Мудрая дошла до финала, но там Топольский выбрал Екатерину Лозовицкую, но пара почти сразу после проекта разошлась. Зато Александра стала довольно успешной блогеркой в Инстаграм. А в этот раз Мудрая опубликовала фотографии из прогулки по Майами, США, где у Топольского бизнес.

"Майами конечно круто, но я уже скучаю по Нью-Йорку", - написала Катя под публикацией.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии под публикацией:

"Какая ты красивая, Саша";

"Саша добрый вечер , подскажите ваш рост и вес?".

Также блогерка опубликовала некоторые кадры в своих сторис. На кадрах можно увидеть, роскошный пляж на фоне высоток.

"29 градусов по цельсию. Тут сейчас как раз сезон, погода для отдыха просто прекрасная. Ибо летом тут невыносимо жарко", - призналась в сторис Александра.

"Прекрасное начало недели, я считаю. А также у меня для вас роскошная новость", - написала звезда на втором сторис.

Напомним, финалистка "Холостяка" Мудрая призналась, почему была злой на проекте

Также Politeka сообщала, что Топольский записал отвратительное сообщение для финалистки "Холостяка-12"

А еще Politeka писала, что победительница "Холостяка" с Топольским публично ответила на упреки финалистки Мудрой