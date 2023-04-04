Цього разу на своїй сторінці в Instagram Андре Тан рокзкрив секрети успіху дизайнера.

"Дизайнер одягу — це така людина-оркестр. Необхідно вільно володіти малюнком, вміти шити, робити викрійки, бути гарним аналітиком, бізнесменом, маркетологом та піарником. Якщо говорити про особистісні якості, то дуже важливі завзятість, здатність концентруватися, багата фантазія та інтуїція. Але що саме робить дизайнера успішним у фешн індустрії? Відповіді «Зроби це, це, це і будеш відомим дизайнером» ви тут не побачите, але я поділюся своїм баченням складових, які ведуть до успіху", — пише модельєр.

Перша порада — записувати свої ідеї, бо незаписана ідея — це втрачена можливість. Обов'язково треба робити замальовки, фотографії, писати тексти, зберігати ідею будь-яким доступним способом.

"Без планування нікуди. Планувати абсолютно все треба заздалегідь, щоб не приїжджати на фабрики пізніше за сезон закупівель тканин, і залишатися ні з чим. Кожна колекція має бути готова за один сезон !! Це про те, що дизайнер повинен дивитися завжди наперед – відстежувати тенденції та спрогнозувати, що зайде через сезон!", — наголосив Андре Тан.

Також для дизайнера важливо шукати натхнення у всьому та тренувати надивленість (робити дошки настрою, дивитися гарне кіно, відвідувати музеї, виходити на природу).

Крім того, модельєр наголосив на важливості колаборацій, співпраці з іншими людьми, а також конкуренції, адже вона змушує рухатися вперед.

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